Россия боится, что Янукович заломит цену
А еще татарский фактор...
|Александр ХРАМЧИХИН
Об этом он сказал в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ.
«Вывод ЧФ все-таки состоится, а договор не будет пролонгирован», - сказал А.ХРАМЧИХИН.
«Конечно, это будет зависеть от того, кто будет руководить Украиной. «Оранжевые» не подпишут в принципе, а, скажем условно, ЯНУКОВИЧ может и согласиться на продолжение, но он заломит такую цену, что Россия не захочет пролонгировать соглашение», - добавил эксперт.
По его мнению, в случае вывода ЧФ ситуация в Крыму будет очень сильно зависеть от «татарского фактора».
«Татарское население растет, и, в конце концов, когда оно увеличиться до определенного критического уровня, проблемы с татарами возникнут уже у Киева. Сейчас татары занимают проукраинскую позицию только потому, что таким образом ведут борьбу с русскими. На самом деле у татар свои собственные цели», - сказал он.
В тоже время А.ХРАМЧИХИН подчеркнул, что не очень понимает, чем ЧФ может угрожать Украине.