Луценко: Наливайченко или ошибся, или его не так поняли

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отрицает, что Совет национальной безопасности и обороны принимал решение о ликвидации антикоррупционных подразделений в силовых структурах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Ни одного решения о ликвидации какого-либо подразделения Совет нацбезопасности не принимал», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что он лично в силу семейных обстоятельств не смог присутствовать на заседании СНБО, но обо всем ходе событий ему детально доложил его заместитель Владимир БЕДРИКИВСКИЙ.

«Поэтому, либо господин НАЛИВАЙЧЕНКО (именно он озвучил журналистам такое решение СНБО – УНИАН) ошибся, либо его неверно поняла пресса, либо он заявил неправдивые данные», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, ликвидация какого-либо силового подразделения, в том числе в составе министерства, является исключительной компетенцией Верховной Рады.

«Если речь идет о силовых подразделениях, которые борются с организованной преступностью и контрабандой, то для этого еще нужно согласовывать (инициативу – УНИАН) с соответствующим комитетом ВР. Никто - ни Президент, ни премьер-министр, ни министр (в данном случае МВД – УНИАН) - не может ликвидировать ни одного подразделения без разрешения комитета и принятия соответствующего законодательного акта Верховной Радой», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 31 октября на брифинге после завершения заседания СНБО и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно необходимости ликвидации или реорганизации подразделений по борьбе с коррупцией, которые не выполнили поставленных перед ними задач.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО проинформировал, что в ходе заседания СНБО были заслушаны доклады Генеральной прокуратуры, СБУ и Министерства внутренних дел относительно реализации антикоррупционных инициатив Президента, изложенных им на одной из коллегий в Генпрокуратуре.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, по каждому вопросу, который был на контроле у Президента, сегодня принято решение о привлечении к уголовной ответственности виновных в невыполнении заданий должностных лиц, даже если они имели достаточно высокие должности в правоохранительных органах.

Он подчеркнул, что подразделения СБУ, МВД, которые отвечали за борьбу с коррупцией, будут реорганизованы. «Те подразделения СБУ и МВД, которые не только не способствовали (борьбе), но и порой попадали в поле зрения, или принимали участие в противоправных сделках, полностью будут ликвидированы», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Что касается должностных лиц этих структур, то они будут привлечены либо к уголовной, либо к административной ответственности, и освобождены от должностей.

Руководитель СБУ добавил, что решение СНБО вступит в силу после введения его в действие указом Президента.