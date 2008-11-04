В БЮТ выговорили слово «выборы», и даже назвали время

Народный депутат Украины Виктор ТЕРЕН (фракция БЮТ) прогнозирует проведение досрочных выборов в парламент в конце весны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я лично вижу в нынешней ситуации единственный выход – выборы парламентские, они все-таки будут. Они будут, очевидно, где-то в конце весны”, – сказал В.ТЕРЕН.

Он также отметил, что наилучшим вариантом считает одновременное проведение парламентских и президентских выборов. “Если Президент не находит общего языка с правительством, Президент не находит общего языка с одним парламентом, не находит общего языка со вторым составом парламента, если он противостоит всем – от начала до конца, то сколько можно менять правительства, сколько можно менять парламенты? По логике, если сторона противостоит всем, то эту сторону тоже нужно менять», – отметил депутат.

По его мнению, проведение выборов сейчас, в период мирового кризиса, приведет к тому, что в Верховную Раду пройдут другие политические силы, и “парламент изменит стратегию, изменит свою идеологию”.

«Проходит в парламент ВИТРЕНКО, МОРОЗ, ЛИТВИН, который станет в позу человека, который нужен всей стране... Следующий парламент изменит стратегию. Если мы говорим о здравом смысле, то я не могу понять, каким образом идти на эти риски для Украины. И это отсутствие здравого смысла чувствуется везде», – сказал В.ТЕРЕН.

В то же время депутат высказался за «восстановление помаранчевой коалиции». «Но в настоящее время мы не найдем общего языка с Президентом, поэтому решение проблемы может быть через выборы», - отметил он.