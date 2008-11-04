У Тимошенко решили, что Дерипаска должен отдать ЗАлК государству

Кабинет Министров Украины требует от владельцев ОАО «Запорожский Алюминиевый Комбинат» обеспечить эффективное управление предприятием, осуществить соответствующую модернизацию и выполнить свои инвестиционные обязательства, а не останавливать комбинат из-за недополучения сверхдоходов. В случае, если владельцы ЗАлКа не в состоянии этого сделать, они должны вернуть управление предприятием государству."

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявил сегодня на брифинге.

Министр подчеркнул, что на сегодня задолженность предприятия за электроэнергию составляет 41 млн. грн., в результате чего предприятие остановлено в плановом режиме.

«Если собственники не могут (разрешить проблему - УНИАН), то они просто должны отдать предприятие государству. Цифры говорят сами за себя. Вместо того, чтобы вводить энергосберегающие и энергоэффективные технологии и сокращать расходы, сегодня у собственников, я так понимаю, стоит вопрос получения сверхприбылей. А если нет сверхприбылей, то предприятие останавливается», - подчеркнул Ю.ПРОДАН, отметив, что на сегодняшний день он пока не может прогнозировать, каким образом государство будет действовать в отношении этого предприятия.

Как сообщал УНИАН, Объединенная компания «РУСАЛ» - владелец контрольного пакета акций Запорожского алюминиевого комбината (ОАО "ЗАлК") приступила к консервации электролизного и глиноземного производств предприятия.

По информации пресс-службе ОАО "ЗАлК", причина принятия решения о консервации данных производств - отсутствие решения правительства Украины о предоставлении комбинату дифференцированного тарифа на электроэнергию в соответствии с мировой практикой.

Справка УНИАН. "ЗАлК" - единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В 2004 году собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 году "ЗАлК" перешел под контроль объединенной компании "Российский алюминий" (ОК "РусАл"), созданной в марте 2007 года путем слияния "РусАла", СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

С 2005 г. руководство предприятия периодически заявляло о возможности остановки комбината ввиду нерентабельности производства при существующих тарифах на электроэнергию.

В январе 2008 г. генеральный директор ОАО "ЗАлК" Александр КОТЮК заявил, что Запорожский алюминиевый комбинат в результате повышения тарифа на электроэнергию стал "планово убыточным".

В течение нескольких лет компания СУАЛ, а затем ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия, обращались к властям Украины с просьбой ввести для комбината дифференцированный тариф на электроэнергию, который существовал до его отмены в 2005 году.