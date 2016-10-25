В АП ждут от ОБСЕ мер по защите свободы слова и журналистов в Крыму

Как передает УНИАН, об этом на международной конференции «Безопасность журналистов в Украине. Прекращение безнаказанности» в Киеве заявил руководитель главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Андрей Жигулин.

«Против Украины ведется «гибридная война», которой еще не знала новейшая история европейской цивилизации», – заявил он.

На Банковой ожидают от ОБСЕ реальных шагов в вопросе защиты свободы слова в оккупированном Крыму от целенаправленного уничтожения оккупационными властями, а также в вопросе арестов журналистов в этом регионе.

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«В заявлениях европейских политиков, в том числе и представителей ОБСЕ по вопросам свободы слова, мы слышим о глубокой обеспокоенности и озабоченности. Но реальных шагов или реальной помощи до сих пор, иногда возможно, мы не чувствуем, не видим, впрочем эти шаги ждем. Это касается прежде всего защиты от целенаправленного уничтожения оккупационными властями свободы слова в АР Крым, арестов журналистов в этом регионе», – добавил Жигулин.

Напомним, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли выразил волнение по поводу случаев нарушения свободы слова в оккупированном Россией Крыма и призвал оккупантов прекратить преследование журналиста Николая Семены и крымскотатарских журналистов.

«Мы очень взволнованы случаями нарушения свободы слова в Крыму. Мы все знаем, что журналист Николай Семена удерживается под домашним арестом только за то, что он призывал к нарушению территориальной целостности России. Это, бесспорно, выглядит как шутка», - сказал Мингарелли.