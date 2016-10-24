Порошенко представил нового начальника разведки Минобороны Бурбу
Президент заявил, что назначение Бурбы "даст новый импульс деятельности военной разведки Украины".
Президент Петр Порошенко представил коллективу нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Василия Бурбу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
«Нет никакого сомнения, что это назначение даст новый импульс деятельности военной разведки Украины», - отметил Порошенко.
Порошенко отметил, что за последние два года существенно улучшилась работа управления разведки и подчеркнул кардинальные изменения качества информации, предоставленной разведчиками.
Президент отдельно обратил внимание на улучшение уровня взаимодействия между разведчиками и другими силовыми органами и обмена информацией с соответствующими структурами стран-партнеров Украины.
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Президент отметил важность активизации работы разведчиков для обеспечения эффективной деятельности как украинских военных, так и дипломатов.
Как сообщалось, президент 15 октября назначил Бурбу начальником ГУР Минобороны, уволив с этой должности Валерия Кондратюка.
38-летний Бурба закончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности юрист. Длительное время работал в СБУ. Является участником боевых действий (АТО).