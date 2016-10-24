Порошенко представил нового начальника разведки Минобороны Бурбу

Президент Петр Порошенко представил коллективу нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Василия Бурбу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Нет никакого сомнения, что это назначение даст новый импульс деятельности военной разведки Украины», - отметил Порошенко.

Порошенко отметил, что за последние два года существенно улучшилась работа управления разведки и подчеркнул кардинальные изменения качества информации, предоставленной разведчиками.

Президент отдельно обратил внимание на улучшение уровня взаимодействия между разведчиками и другими силовыми органами и обмена информацией с соответствующими структурами стран-партнеров Украины.

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Президент отметил важность активизации работы разведчиков для обеспечения эффективной деятельности как украинских военных, так и дипломатов.

Как сообщалось, президент 15 октября назначил Бурбу начальником ГУР Минобороны, уволив с этой должности Валерия Кондратюка.

38-летний Бурба закончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности юрист. Длительное время работал в СБУ. Является участником боевых действий (АТО).