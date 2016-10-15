Президент назначил Кондратюка заместителем главы АП, а Бурбу - начальником ГУР

Президент Украины Петр Порошенко назначил Валерия Кондратюка заместителем главы Администрации президента.

Соответствующий указ от 15 октября опубликован на сайте главы государства. Читайте такжеПорошенко назначил нардепа от БПП главой Николаевской ОГА с испытательным сроком Порошенко также уволил Кондратюка с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны и назначил начальником ГУР Василия Бурбу. Напомним, сегодня, Порошенко представил нового главу Харьковской ОГА Юлию Светличную.

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