Президент назначил Кондратюка заместителем главы АП, а Бурбу - начальником ГУР
19:57, 15 октября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Валерия Кондратюка заместителем главы Администрации президента.
Порошенко назначил начальника управления разведки МОУ Кондратюка замглавы АП / president.gov.ua
Соответствующий указ от 15 октября опубликован на сайте главы государства.
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Порошенко также уволил Кондратюка с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны и назначил начальником ГУР Василия Бурбу.
Напомним, сегодня, Порошенко представил нового главу Харьковской ОГА Юлию Светличную.
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