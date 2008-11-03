Тимошенко идет на риск из-за ружья на стене?

Председатель правления центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что неопределенность с датой проведения досрочных парламентских выборов выгодна Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Партии регионов для ослабления БЮТ и его лидера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ФЕСЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Откладывание выборов - это не только достижение БЮТ, но и определенная пауза, которую взяли президентская сторона и Партия регионов. Им выгодно оставить ситуацию неопределенности для того, чтобы собраться с силами, а, во-вторых, использовать экономическую ситуацию для того, чтобы снизить рейтинги, ослабить рейтинг Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал В.ФЕСЕНКО.

По его словам, оставаясь в должности премьер-министра, Ю.ТИМОШЕНКО «идет не только на серьезную ответственность, но и на большой риск», поскольку тема досрочных парламентских выборов «является ружьем, которое висит на стене, вопрос – когда оно выстрелит».

Вместе с тем В.ФЕСЕНКО отметил, что на сегодня «главным распорядителем, главным управляющим делами», в том числе относительно политической ситуации в Украине, является экономический кризис.

«Именно он для политических сил будет определять, когда эти выборы можно проводить», - отметил политолог, объяснив, что экономический кризис может накрыть своей волной всех политиков и даже «может стать угрозой политического дефолта.., жертвой которого может стать не только Ю.ТИМОШЕНКО, но и ее политические оппоненты».

В то же время, по словам В.ФЕСЕНКО, на сегодня легитимной альтернативой досрочным выборам является создание новой парламентской коалиции. «Думаю, на следующей неделе мы столкнемся с темой образования новой парламентской коалиции», - сказал эксперт, отметив при этом, что «для БЮТ создание новой коалиции официально, легально закрывает тему досрочных выборов».

В то же время, он выразил сомнение в том, что коалиция будет создана, поскольку в ее существовании «не заинтересованы оппоненты БЮТ».

Кроме того, В.ФЕСЕНКО не исключил, что после Нового года Украина может «увидеть третью попытку проведения конституционной реформы», поскольку, по его убеждению, без «разрешения конкуренции» между Президентом и премьер-министром разрешить политический кризис невозможно. Чтобы это сделать, нужно вернуться к проведению конституционной реформы, считает политолог.

Как сообщал УНИАН, 21 октября был официально обнародован указ Президента Украины № 952/2008 “Об остановке действия указа Президента от 9 октября 2008 года №911”.

Согласно документу, «с целью обеспечения реализации конституционных избирательных прав граждан во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, стабилизации общественно-политической ситуации в Украине, осуществления безотлагательных мер, направленных на минимизацию негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины, учитывая предложение Совета национальной безопасности и обороны Украины” остановить действие Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года №911 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».