Порошенко подтвердил, что призвал Путина прекратить стрелять на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что во время встречи «нормандской четверки» призвал президента РФ Владимира Путина прекратить стрелять на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.
«Я во время переговоров голос никогда не повышаю, но просьба прекратить стрелять. Действительно, я обратился к Путину именно с такой просьбой», - заявил Порошенко.
Читайте такжеПорошенко назвал две альтернативы минскому процессу
Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.
Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что во время переговоров "нормандской четверки" Порошенко повысил голос, дискутируя с Путиным, и сказал ему: "Нет, ты просто прекрати стрелять!".