Порошенко подтвердил, что призвал Путина прекратить стрелять на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

«Я во время переговоров голос никогда не повышаю, но просьба прекратить стрелять. Действительно, я обратился к Путину именно с такой просьбой», - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что во время переговоров "нормандской четверки" Порошенко повысил голос, дискутируя с Путиным, и сказал ему: "Нет, ты просто прекрати стрелять!".