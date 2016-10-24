У Путина заявили, что "нормандская четверка" не обсуждала размещение вооруженной миссии ОБСЕ на границе

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН.

«Что касается некой силовой полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной, я хочу подчеркнуть – речь шла исключительно о табельном оружии, то на эвентуальную идею такой миссии, действительно, президент Путин отреагировал потенциальным согласием», - сказал Песков.

«Но дело в том, что это именно эвентуальные разговоры. Пока нет миссии и нет понимания ОБСЕ как эту миссию можно сформировать, где ее размещать и так далее. Об этом разговоры не велись и не могли вестись, поскольку это очень предметный разговор, который зависит от множества обстоятельств», - заявил он.

Песков отметил, что «в целом на потенциальную идею такой миссии при необходимости все согласились, но это пока не имеет конкретного наполнения».

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Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, согласится ли Москва на размещение вооруженной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украино-российской границе, Песков сказал: «Пока никто не говорит о том, где такая миссия могла бы размещаться, она пока не существует».

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.