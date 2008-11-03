Тимошенко отвергает все обвинения Ющенко в ее адрес

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает , что необходимо прекратить организовывать политические телевизионные ток-шоу, поскольку у украинских политиков, участвующих в них, отсутствует культура ведения дискуссии.

Об этом она сказала сегодня в эфире «5 канала», говоря о своих впечатления об участии в программе «Свобода на Интере» 31 октября. (В этой программе принимали участие также Президент Виктор ЮЩЕНКО, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, лидеры парламентских фракций и другие).

«Мне кажется, что нужно прекратить такие форматы передач. Не потому, что такая плохая свобода слова, у нас хорошая свобода слова. Но, к сожалению, у украинских политиков не такой уровень, чтобы иметь культуру дискуссии, культуру общения и не уничтожать рейтинги и доверие людей к политикам таким образом, как произошло на «Интере» в пятницу. Стыдно за политиков», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сказала, что разочарована передачей, поскольку и она, и люди ждали от передачи ответов, каким образом власть совместно будет предпринимать действия по защите Украины от кризиса. «А в результате они увидели поливание грязью правительство и премьер-министра», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вы видели, как это выглядело – вся эта когорта против премьер-министра…», - сказала она, отметив, что была шокирована ситуацией, возникшей в ходе эфира.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что отвергает все обвинения Президента в ее адрес и в адрес правительства.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что нельзя было собирать политиков такого уровня в день хеллоуина. «Я когда сидела (на программе), думала, что нельзя было эту политическую тусовку «Интеру» собирать в день хеллоуина. Этот день плохой для политиков, потому что у них просыпаются качества, несовместимые с нормальной политикой. Когда я сидела на этой передаче, у меня было желание не вмешиваться в эту ругань, а взять мел и как повести «Вий» вокруг себя мелом круг нарисовать, чтоб как-то защититься от всего этого. Я думаю, что у людей было такое же ощущение», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что к сожалению, в результате передачи люди так и не получили ответы на вопросы, что будет с вкладами, гривней, льготами, зарплатой.

«Они там вообще ничего не услышали, поскольку мне, как премьер-министру, даже слово нельзя было вставить, когда шел этот шквал грязи и обвинений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.