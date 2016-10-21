Нидерланды примут решение по соглашению об ассоциации Украина-ЕС до 1 ноября – премьер Рютте

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по результатам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина.

"Вчера заключения не были достигнуты, мы сделаем это до 1 ноября", - сообщил Рютте.

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При этом он заявил, что сейчас видит "мало пространства" в Гааге для решения украинского вопроса.

Рютте подчеркнул очевидность того, что соглашение об ассоциации с Украиной не может быть отделено от нестабильной ситуации в стране. Однако премьер Нидерландов понимает, что голландское "нет" будет иметь международные последствия.

Отказ напрямую повлияет на Украину, на украинско-российские отношения, реализацию Минских соглашений и нормандский процесс. Поэтому, он считает, что необходимо делать шаги, которые выровняют внутренние и международные интересы. Рютте поблагодарил коллег в Европейском совете за неофициальные конструктивные дискуссии, отметив при этом, что пессимистично настроен относительно положительного решения этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, ранее Рютте заявил, что Нидерланды вряд ли ратифицируют соглашение об ассоциации Украина-ЕС, так как против такого решения выступили жители страны на референдуме в апреле этого года.