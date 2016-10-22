В России уверяют, что заинтересованы в единой Украине в международно признанных границах

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире одного из росийских пропагандистких каналов в субботу, 22 октября.

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"Все заинтересованы в том, чтобы так или иначе Минские договоренности не остались пустой бумагой. А Россия заинтересована, потому что, как неоднократно говорил президент Путин, мы хотим стабильной и процветающей, дружественной, предсказуемой Украины, потому что народы наших двух стран, что бы ни было, близкие. Россия действительно заинтересована в спокойной единой Украине", - сказал он.

На уточняющий вопрос "В международно признанных границах?" Песков ответил: "Безусловно. Заинтересованы все".

Напомним, ранее Песков заявил, что Россия не согласна с возвратом оккупированного Дебальцево под контроль Украины, работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников.