Ющенко: кризис весь вот здесь сидит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политические силы и власть к взаимопониманию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в специальном выпуске программы “Свобода на Интере”.

“Власти еще много чего необходимо сделать, начиная от понимания и заканчивая реализацией того плана, о котором мы говорили (антикризисные мероприятия - УНИАН)”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что Украина справится с вызовами экономического кризиса, и выйдет из него более сильной.

“Сегодня вопрос номер один - это наше понимание, а для понимания необходимо одно - уважение к этой стране”, - сказал он.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что политиков могут объединить „не портфели, не кресла, не распределение парламентских комитетов”, а лишь национальные интересы.

Он подчеркнул, что политики должны придерживаться своих обещаний, быть ответственными.

“Я убежден, что парламент стране нужен работающий. Кризис в том, что парламент не работает. По понятиям ходить договариваться - унизительно. Нас должны окрылять большие идеи”, - отметил он, добавив, что это даст возможность не только выйти из кризиса, но и провести необходимые реформы в стране.

В.ЮЩЕНКО также выразил мнение, что причиной экономического кризиса в Украине стал не мировой финансовый кризис, а политика правительства.

“Нас погубил безграничный социальный популизм”, - сказал он.

Президент также отметил, что есть ряд шагов, которые должно „осуществить правительство, независимо от того, кто его будет возглавлять”. В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, необходимо сделать все, чтобы не допустить рецессии украинской экономики.

Глава государства в очередной раз отметил необходимость обеспечения сбалансированной бюджетной политики.

В.ЮЩЕНКО также призвал правительство не заигрывать с людьми, поскольку все социальные расходы оборачиваются инфляцией.

“Не заигрывайте с людьми, ваши заигрывания работают 5-6 месяцев, потом приходит такая аудитория и задает вопрос: а почему у нас сегодня 22% годовой инфляции, кто ее сделал? Мировой кризис? Ложь. Кризис весь вот здесь сидит”, - сказал В.ЮЩЕНКО, указывая на присутствующих в студии политиков и должностных лиц.

Он поддал критике деятельность правительства и относительно НАК „Нафтогаз Украины”. В.ЮЩЕНКО отметил, что каждое правительство накапливает долги перед этой компанией и не спешит рассчитываться.

„Правительство побыло полгода, набралось долгов, простите, как сучка блох, приходит время, когда нужно погашать (задолженность - УНИАН) перед НАК „Нафтогазом” правительственные долги, мы делаем вид, что это не наша ответственность”, - сказал Президент.

„Правительство не нянька, правительство должно проводить трезвую эффективную национальную политику, честную по отношению к людям”, - отметил он.