Что это за махновщина? - Ющенко хочет посмотреть в глаза одному судье
Президент проводит заседание СНБО
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует немедленно уволить работников правоохранительных органов, которые способствуют коррупции или совершают коррупционные действия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
В.ЮЩЕНКО подверг жесткой критике то, что в службах, которые должны в первую очередь бороться с коррупцией – СБУ, прокуратуре, милиции, – есть люди, покрывающие коррупцию.
Президент привел статистику, что лишь по результатам прокурорской проверки 127 сотрудников СБУ были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Глава государства также сообщил, что на сегодняшний день прокуратура передала в суды 1400 уголовных дел относительно коррупционных деяний и контрабанды. Из них 281 касается работников милиции. «Каждое 4 дело по милиции, я убежден, что даже одно дело - это пятно на всю службу», - сказал Президент.
По словам В.ЮЩЕНКО, 171 дело касается депутатов районного уровня, 105 дел - работников местных государственных администраций, 83 дела - налоговиков, 16 дел - судей.
Также Президент привел конкретные примеры выявления коррупционных деяний в органах прокуратуры.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ожидает от руководства Генеральной прокуратуры и СБУ мгновенной реакции на эти преступления, и требует, чтобы работники правоохранительных органов, которые оказались причастными к совершению коррупционных деяний, были немедленно уволены.
При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что его тревожит и другая статистика: так, по упомянутым 1400 уголовным делам были осуждены лишь 178 человек, и всего лишь 5 - к лишению свободы и трое - к ограничению свободы.
«Выдали горы информации, и родили мышь», - сказал глава государства. Он спросил у руководителей Генпрокуратуры и СБУ, почему так непрофессионально отстаиваются интересы государства в судах.
Также Президент обратил внимание на недопущение затягивания судами рассмотрения соответствующих дел.
Кроме того, В.ЮЩЕНКО раскритиковал практику приостановки судами действия исполнительных производств о принудительных сборах таможенных платежей.
«Правоохранительная система оказалась слабее, чем интересы одного человека», - сказал Президент.
В.ЮЩЕНКО привел много конкретных примеров нарушений в правоохранительных органах, судах, которые приводят к фактическому «крышеванию» коррупции. В частности, он сообщил, что один судья принял решение на всю жизнь освободить инвалида войны от уплаты налогов при импорте товаров, а этот человек завозил в Украину преимущественно престижные марки автомобилей. «Что это за махновщина?», - спросил Президент.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что хотел бы посмотреть в глаза этому судье и спросить: «Сколько необходимо заплатить за такое решение?».
Президент выразил удивление, почему до сих пор прокуратура не отреагировала на этот факт, и почему до сих пор в Высшем совете юстиции нет представления на увольнение этого судьи.