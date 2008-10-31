Что это за махновщина? - Ющенко хочет посмотреть в глаза одному судье

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует немедленно уволить работников правоохранительных органов, которые способствуют коррупции или совершают коррупционные действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

В.ЮЩЕНКО подверг жесткой критике то, что в службах, которые должны в первую очередь бороться с коррупцией – СБУ, прокуратуре, милиции, – есть люди, покрывающие коррупцию.

Президент привел статистику, что лишь по результатам прокурорской проверки 127 сотрудников СБУ были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Глава государства также сообщил, что на сегодняшний день прокуратура передала в суды 1400 уголовных дел относительно коррупционных деяний и контрабанды. Из них 281 касается работников милиции. «Каждое 4 дело по милиции, я убежден, что даже одно дело - это пятно на всю службу», - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, 171 дело касается депутатов районного уровня, 105 дел - работников местных государственных администраций, 83 дела - налоговиков, 16 дел - судей.

Также Президент привел конкретные примеры выявления коррупционных деяний в органах прокуратуры.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ожидает от руководства Генеральной прокуратуры и СБУ мгновенной реакции на эти преступления, и требует, чтобы работники правоохранительных органов, которые оказались причастными к совершению коррупционных деяний, были немедленно уволены.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что его тревожит и другая статистика: так, по упомянутым 1400 уголовным делам были осуждены лишь 178 человек, и всего лишь 5 - к лишению свободы и трое - к ограничению свободы.

«Выдали горы информации, и родили мышь», - сказал глава государства. Он спросил у руководителей Генпрокуратуры и СБУ, почему так непрофессионально отстаиваются интересы государства в судах.

Также Президент обратил внимание на недопущение затягивания судами рассмотрения соответствующих дел.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО раскритиковал практику приостановки судами действия исполнительных производств о принудительных сборах таможенных платежей.

«Правоохранительная система оказалась слабее, чем интересы одного человека», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО привел много конкретных примеров нарушений в правоохранительных органах, судах, которые приводят к фактическому «крышеванию» коррупции. В частности, он сообщил, что один судья принял решение на всю жизнь освободить инвалида войны от уплаты налогов при импорте товаров, а этот человек завозил в Украину преимущественно престижные марки автомобилей. «Что это за махновщина?», - спросил Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что хотел бы посмотреть в глаза этому судье и спросить: «Сколько необходимо заплатить за такое решение?».

Президент выразил удивление, почему до сих пор прокуратура не отреагировала на этот факт, и почему до сих пор в Высшем совете юстиции нет представления на увольнение этого судьи.