Ющенко хочет выяснить в КС, может ли он создавать и распускать суды

В Конституционный Суд Украины 30 октября поступило конституционное представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно официального толкования положений пункта 23 части первой статьи 106 Конституции Украины, по которым к полномочиям Президента Украины отнесено образование судов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КС.

Также КС получил представление главы государства относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пункта 4 статьи 9, пунктов 4, 5 статье 10, подпункта «г» пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 26 Закона Украины «Об организационно-правовых принципах борьбы с организованной преступностью» от 30 июня 1993 года № 3341-XII.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционные представления переданы на изучение в Секретариат КС.