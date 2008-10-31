В БЮТ переживают, что Наша Украина может сорвать голосование

Настояние части фракции «Наша Украина – Народная самооборона” на выделении полмиллиарда гривень на финансирование досрочных выборов в Верховную Раду может сорвать окончательное положительное голосование антикризисного законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что «Наша Украина» требует учесть в антикризисном законопроекте, подготовленном ко второму чтению, поправку именно относительно финансирования избирательной кампании.

«Такое требование «Нашей Украины» означает, что в Украине царит полная экономическая стабильность», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что такое требование привнесет определенные проблемы при рассмотрении антикризисного законопроекта в целом. Он отметил, что идеальным вариантом было бы согласовать текст законопроекта на уровне руководителей фракций и проголосовать его в целом в сессионном зале. Однако, заметил Н.ТОМЕНКО, скорее всего, рассмотрение всех поправок к законопроекту будет перенесено в сессионный зал, и по каждой из них депутаты будут определяться. Н.ТОМЕНКО считает, что это займет значительный период времени, однако и при таком варианте существует вероятность принятия в целом.

«Но в случае настояния на рассмотрении и голосовании поправки относительно финансирования выборов окончательное положительное голосование может быть сорвано», - подчеркнул заместитель председателя ВР.

Справка УНИАН. 29 октября ВР приняла в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Фракция блока “Наша Украина – Народная самооборона” предлагает предусмотреть финансирование досрочных выборов в антикризисном законопроекте, который будет рассматриваться во втором чтении.