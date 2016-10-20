Порошенко объяснил присутствие в Берлине "санкционного" Суркова выдачей ему одноразовой визы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

Таким образом глава Украинского государства ответил на вопрос о том, поддерживались ли в Берлине во время переговоров "нормандской четверки" контакты с представителями боевиков.

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"Им запрещено въезжать на территорию Европейского Союза", - подчеркнул Порошенко.

"А те, кто заезжали - это были разовые визы", - пояснил президент.

Порошенко повторил, что представителей боевиков с оккупированных территорий Донбасса в Берлине не было.

"Это "нормандский формат". В рамках "нормандского формата" у нас других представителей нет", - сказал Порошенко.

В свою очередь, спикер правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что помощник президента России Владислав Сурков прибыл на встречу в "нормандском формате" в Берлин согласно правилам ЄС, добавляет Радио Свобода.

Как ответил спикер на запрос немецкого агентства "Дойче Прессе-агентур", касательно Суркова пришел запрос о предоставлении исключения, и он был удовлетворен.

Как сообщал УНИАН, в Берлине во время переговоров в «нормандском формате» на уровне глав государств с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Украины Петра Порошенко, Франции - Франсуа Олланда и России - Владимира Путина, от российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Владислав Сурков.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс в своем микроблоге Twitter попросила высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Европейской комиссии Федерику Могерини прокомментировать присутствие в Берлине помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, который внесен в санкционный список ЕС.