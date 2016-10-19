Прокуратура обещает в течение 2 месяцев передать в суд "дело Ефремова"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу адвокатов на продление Ефремову меры пресечения в виде содержания под стражей, заявил прокурор ГПУ Кожухивский, отвечая на соответствующий вопрос председательствующего судебной коллегии Ивана Рыбака.

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«Мы рассчитываем допросить еще нескольких свидетелей, и в течение 2 месяцев передать дело в суд», – сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога.

27 сентября Печерский райсуд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток, до 24 ноября.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР и завладении имуществом «Луганскуголь».