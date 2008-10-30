Ющенко «подвесил» Нашу Украину

Партия «Народный Союз Наша Украина» определится с датой проведения своего съезда в зависимости от обнародования указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочных выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член партии «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ.

Он напомнил, что политсовет партии поручил президиуму самостоятельно определиться с датой проведения съезда, «но эта дата будет зависеть от обнародования указа Президента о досрочных выборах».

Как сообщал УНИАН, ранее съезд партии «Народный Союз Наша Украина» планировался на 25 октября.

Однако 23 октября политсовет партии принял решение о проведении съезда 30 октября.