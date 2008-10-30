«Укрспецэкспорт»: Россия ведет информационную войну против Украины

Генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорта» Сергей БОНДАРЧУК считает, что Россия проводит информационную войну против Украины из-за конкуренции на рынке вооружений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По словам руководителя «Укрспецэкспорта», Украина твердо заняла место одного из лидеров мирового рынка вооружений. Он отметил, что такое положение вещей удовлетворяет не всех, поэтому Украина регулярно становится объектом мощных информационных кампаний, которые направлены на ее дискредитацию.

«Сегодня против Украины развернута беспрецедентная по масштабам информационная война со стороны России, которая хоть и является нашим стратегическим партнером на словах, но в то же время жестко, и часто при помощи грязных методов, пытается конкурировать с Украиной по наиболее принципиальным для нас сегментам современного рынка вооружений», - заметил С.БОНДАРЧУК.

По мнению председателя «Укрспецэкспорта», показательным примером является недавняя волна истерии, которая искусственно подогревается в российских СМИ путем обвинений Украины в якобы аморальных и незаконных поставках оружия в Грузию.

Оценивая резонанс этого вопроса, С.БОНДАРЧУК выразил сожаление, что для распространения неправдивых данных и осуществления информационных провокаций наши конкуренты находят союзников непосредственно в Украине. По его мнению, только так можно трактовать заявления депутата В.КОНОВАЛЮКА, который фактически дословно повторяет все обвинения российских СМИ.

«Вряд ли отмеченный депутат не знает, что деньги от продажи оружия идут в государственный бюджет Украины, а, следовательно, - на социальные потребности ее граждан. Разрушая этот источник наполнения бюджета, господин КОНОВАЛЮК не только лишает своих избирателей права на достойные пенсии и зарплаты, но и ставит под угрозу рабочие места на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса, большинство из которых расположено именно на Востоке и Юге Украины. Мало нам мирового кризиса, так еще и свои занимаются вредительством», - отметил С.БОНДАРЧУК.

Руководитель «Укрспецэкспорта» подчеркнул, что Грузия является суверенной страной, против которой ООН не применяла никаких санкций или эмбарго, и военно-техническое сотрудничество между Украиной и Грузией возникло не на пустом месте, а базируется на соответствующей нормативно-правовой базе в этой сфере, которая наработана и успешно имплементируется еще с середины 1990-х годов.

«И Украина, и Россия, и многие другие государства активно продавали оружие в Грузию в течение последних десяти лет. Это происходило легально и в рамках внутреннего и международного права. На сайте ООН есть все сведения об этих операциях, и каждый любитель может получить полную и детальную информацию о том, сколько, когда и куда Украина поставила военной техники» - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

Оценивая перспективы нынешних и будущих оборонных контрактов, руководитель «Укрспецэкспорта» выразил уверенность в том, что Украина не только сохранит свои сильные позиции на мировом рынке вооружений, но и при достаточном содействии со стороны всех ветвей украинской власти будет иметь все шансы их усилить.

«Мы продавали и будем продавать разрешенные виды вооружения всем заинтересованным партнерам, против которых не введено эмбарго, несмотря на демонстративное неудовлетворение тех или других сторон. Это вопрос наших жизненных экономических интересов, и он не обсуждается» - сказал С.БОНДАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября председатель Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по расследованию незаконных поставок украинского оружия и военной техники в Грузию Валерий КОНОВАЛЮК заявил, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского вооружения из военного арсенала в пгт. Лозовая Харьковской области. По его словам, поставки осуществлялись в течение мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами и нарядами. «Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Кроме того, он отметил, что военную технику продавали в Грузию по заниженным ценам.

8 октября В.КОНОВАЛЮК также заявил, что Украина продолжала поставлять Грузии оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.