В Гоа официально открылся саммит БРИКС

Как сообщает российское информагентство РИА Новости, лидеры стран объединения приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

Официальные мероприятия саммита пройдут в отеле Taj Exotica. Лидеры проведут встречу в узком составе, встретятся с представителями Делового совета БРИКС, проведут пленарное заседание с участием национальных делегаций, после чего будут подписаны совместные документы.

Читайте такжеThe Daily Beast: Нет, БРИКС не обгоняют Америку

К подписанию подготовлен большой пакет документов: помимо декларации Гоа — план действий, который определит приоритет взаимодействия на ближайшую перспективу, а также другие важные документы в области экономического, финансового и гуманитарного сотрудничества.

Ближе к вечеру лидеры БРИКС переместятся в отель Leela, здесь лидеры "пятерки" встретятся с представителями стран регионального объединения BIMSTEC (полное название — "Инициатива Бенгальского залива для многосекторного технического и экономического сотрудничества"). Помимо Индии в это объединение входят Бангладеш, Бутан, Мьянма, Непал, Шри-Ланка, Таиланд.

Агентство отмечает, что формально лидеры БРИКС провели первую встречу еще в субботу в формате неформального ужина. В тот же день они провели две сессии совместного фотографирования.