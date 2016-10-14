Украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе – Турчинов

Украинская армия сегодня становится одной из наиболее боеспособных в Европе, а профессия защитника Родины - одной из самых уважаемых в обществе.

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Об этом говорится в переданном УНИАН приветствии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитника Украины.

«Профессия защитника Родины ныне одна из самых почитаемых в украинском обществе, а наша армия сегодня становится одной из наиболее боеспособных в Европе. Так сложились обстоятельства. Чтобы остановить врага, мы взяли оружие в руки, и каждый день мужественные воины - потомки казаков - стоят в проломе за Украину», - отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что успех побед в противостоянии с врагом – не только в современном оружии и профессионализме военнослужащих, но, прежде всего, в единстве народа.

«Сегодня, в День Покрова Пресвятой Богородицы, мы празднуем День защитника Украины. Это не случайно - в Запорожской Сечи казаки считали Пресвятую Богородицу своей заступницей и покровительницей. Поэтому очень символично, что День защитника мы празднуем на Покров. Сочетание исторической памяти и духовных традиций – это тот фундамент, на котором мы строим наше демократическое европейское государство», - сообщил Турчинов.

Он также отметил, что всего за два года благодаря совместным усилиям удалось возродить и вооружить украинскую армию.

«Каждый сегодня делает все, что может, чтобы Украина стала независимым, демократическим, мощным европейским государством, а гарантом нашей независимости и развития является сильная и несокрушимая украинская армия», - подчеркнул Турчинов.