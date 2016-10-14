Празднование Дня защитника Украины в Киеве (фоторепортаж)

Сегодня отмечают День защитника Украины. Праздник установлен указом президента Петра Порошенко от 14 октября 2014 года.

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Кроме того, 14 октября 1942 года была официально образована Украинская повстанческая армия, поэтому традиционно это также день УПА.

По случаю праздника сегодня в государстве состоится ряд мероприятий: концерты, выставки, фестивали.

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной в Софийском соборе приняли участие в «Молитве за Украину».

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В совместной молитве также приняли участие предстоятели церквей и руководители религиозных организаций, члены правительства и руководители силовых ведомств.

Петр и Марина Порошенко поставили свечи и помолились у старой иконы Божьей Матери.

Также в Киеве при участии Порошенко состоялась церемония принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Во время торжеств по случаю Дня защитника Украины трое военных ВСУ удостоены звания Герой Украины, из которых двое – посмертно. Также президент отметил государственными наградами 265 участников АТО.