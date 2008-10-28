Секретариат Президента выиграл апелляционный суд о выборах

Киевский апелляционный административный суд своим решением отменил постановление Окружного административного суда столицы от 10 октября о приостановке действия указа Президента о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов и прекратил апелляционное производство по этому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия судей Апелляционного админсуда Киева во главе с судьей Михаилом МЕЖЕВИЧЕМ, удовлетворив таким образом жалобу Секретариата Президента на решение Окружного админсуда столицы.

Отстаивая свою позицию, представитель Секретариата Президента Руслан КИРИЛЮК отмечал, что сегодняшнее решение Окружного админсуда, во-первых, является незаконным (ведь такого суда уже не существует), во-вторых, указанное постановление не полностью касается отмены мер по обеспечению судебного апелляционного заседания.

Р.КИРИЛЮК обратил внимание суда на обстоятельство, что согласно содержанию представленного суда документа (сегодняшнее постановление Окружного админсуда г. Киева - УНИАН) отменяется только одна мера по обеспечению иска - относительно остановки действия указа Президента Украины о досрочных выборах.

В то же время, как отметил представитель Секретариат Президента, в указанном постановлении Окружного админсуда не говорится о двух других мерах: запрещение Президенту Украины досрочно прекращать полномочия Верховной Рады и запрещение Центральной избирательной комиссии осуществлять действия по подготовке к досрочным парламентским выборам.

«Наконец, суд дал надлежащую юридическую оценку по этому делу. Сегодня доказано, что суд первой инстанции не имел права принимать такое решение (относительно запрещения действия указа Президента об объявлении досрочных выборов - УНИАН). А политическая сила БЮТ таким образом занимается политическим рейдерством», - прокомментировал решение суда Р.КИРИЛЮК.

В свою очередь, представитель БЮТ в суде, народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО отметил, что ему вообще непонятно решение суда, ведь «судебная инстанция отменила постановление, которое уже сегодня было отменено».

В.ПИСАРЕНКО также сравнил сегодняшние события в зале Апелляционного административного суда г. Киева с комедией и отметил, что они вообще не имели никакого юридического содержания и оснований.

Сейчас как отметил председательствующий на заседании судья М.МЕЖЕВИЧ, указанное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Высшем административном суде.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

В свою очередь Секретариат Президента обжаловал решение Окружного админсуда в Апелляционном административном суде столицы.

17 октября Президент В.ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд Киева и создал вместо него Центральный и Левобережный окружные административные суды Киева.

Вместе с тем сегодня, 28 октября, Окружной административный суд Киева остановил рассмотрение вопроса о проведении досрочных парламентских выборов.

По словам народного депутата от БЮТ В.ПИСАРЕНКО, соответствующее решение было принято по ходатайству БЮТ об остановке производства по этому делу.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что это связано с тем, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО приостановил свой указ о проведении досрочных выборов 7 декабря. «Потому нет необходимости и нет актуальности в рассмотрении этого вопроса», - сказал он.

Депутат сказал, что аналогичное ходатайство подано и в Апелляционный административный суд столицы.