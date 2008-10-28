Кто прошел бы в Верховную Раду в это воскресенье - данные Центра Разумкова

Пять политических сил прошли бы в Верховную Раду, если бы внеочередные выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного социологической службой Центра Разумкова опроса, обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, 28,3% опрошенных готовы поддержать Партию регионов. Второе место, согласно опросу, занимает Блок Юлии Тимошенко, за который готовы проголосовать 27,5% избирателей. За КПУ готовы проголосовать 7,8% украинцев, за Блок Литвина – 6,9%, за Блок Виктора Ющенко – 5,7%.

Все остальные политические силы не преодолевают трехпроцентный проходной барьер.

В частности, за ВО “Свобода” готовы проголосовать 2,5% украинцев, за СПУ – 1,7%, за “Народную самооборону” - 1,6%, за ПСПУ – 1,5%, за Блок Черновецкого – 1,1%. Другие партии и блоки набирают меньше 1% голосов.

При этом 5,5% респондентов выступают против всех политических сил, а 6,8% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Также 28,2% украинцев считают, что политические силы, баллотируясь в Верховную Раду, должны еще до выборов заявить, кого они будут поддерживать на должность премьер-министра.

23,5% опрошенных считают, что политики могут об этом заявлять, но это не обязательно, 7% считают, что не должны заявлять, 26,6% думают, что это неважно. 14,8% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 7 по 19 октября. Были опрошены 10865 респондентов во всех областях Украины. Погрешность выборки не превышает 1%.