Россия не пыталась выполнить свои обязательства по Минским соглашениям – британский парламентарий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дебатов в ПАСЕ.

«Из-за незаконного присоединения Крыма, из-за своего вмешательства в Донбасс были наложены санкции и ограничения в области голосования (в ПАСЕ). С этого момента Россия не пыталась выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Но Россия может выполнить эти обязательства, она может прекратить сепаратизм и воспользоваться своим влиянием, чтоб выполнить свои обязательства по Минским соглашениям», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, делегация РФ находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

В то же время 10 октября президент ПАСЕ Педро Аграмунт, открывая осеннюю сессию, заявил, что Ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули ПАСЕ из-за санкций.

«Я убежден, что ситуация, когда одна из стран-членов, Россия, не присутствует на Ассамблее, никому не идет на пользу ни нашей Ассамблее, ни России, ни остальным 46 странам-членам. После того, как я был избран президентом ПАСЕ, я предпринял шаги для возобновления диалога с российским парламентом», – отметил Аграмунт.