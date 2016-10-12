Россия не пыталась выполнить свои обязательства по Минским соглашениям – британский парламентарий
Британский парламентарий, консерватор, член комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования сэр Роджер Гейл считает, что Россия не пыталась выполнить свои обязательства по Минским соглашениям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дебатов в ПАСЕ.
«Из-за незаконного присоединения Крыма, из-за своего вмешательства в Донбасс были наложены санкции и ограничения в области голосования (в ПАСЕ). С этого момента Россия не пыталась выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Но Россия может выполнить эти обязательства, она может прекратить сепаратизм и воспользоваться своим влиянием, чтоб выполнить свои обязательства по Минским соглашениям», - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, делегация РФ находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.
В то же время 10 октября президент ПАСЕ Педро Аграмунт, открывая осеннюю сессию, заявил, что Ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули ПАСЕ из-за санкций.
«Я убежден, что ситуация, когда одна из стран-членов, Россия, не присутствует на Ассамблее, никому не идет на пользу ни нашей Ассамблее, ни России, ни остальным 46 странам-членам. После того, как я был избран президентом ПАСЕ, я предпринял шаги для возобновления диалога с российским парламентом», – отметил Аграмунт.