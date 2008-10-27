Яценюк не даст спуску нардепам

Парламент будет заседать до того момента, пока не будет принят соответствующий пакет экономического законодательства.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК во время заседания круглого стола на тему «Предлагаемые пути выхода из финансового кризиса».

В круглом столе принимают участие народные депутаты Украины, ведущие банкиры, финансисты, представители Всемирного банка, МВФ, Европейской бизнес-ассоциации, Экспертного экономического совета при председателе ВР.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что законопроект, который может быть рассмотрен в парламенте, не решит всех проблем. «Он очень далек от того, чтобы сказать, что после принятия этого законопроекта в Украине будет светлое будущее», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он добавил, что целью принятия данного законопроекта является доступ к ресурсам международных финансовых организаций.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что парламент будет работать до тех пор, пока не будет принят соответствующий пакет экономического законодательства, поскольку «у нас сейчас нет другого выхода».

«Это не политический вопрос, это вопрос жизни и деятельности страны», - добавил председатель ВР. В то же время он подчеркнул, что пока еще нет согласованного законопроекта. При этом заметил: «Но его и не будет».

По его словам, «сейчас работают мои эксперты, часть экспертов от разных фракций». А.ЯЦЕНЮК добавил, что из 40 страниц текста, которые предложены правительством, «мы сделаем самый-самый минимальный пакет, вероятный для прохождения в стенах парламента».

А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что завтра, после консультаций с руководителями фракций, он презентует этот законопроект в парламенте.