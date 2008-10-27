В Киеве «заказали» руководителя коммерческого банка

В Киеве сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью пресекли совершение заказного убийство руководителя одного из столичных коммерческих банков, задержав заказчика и посредника этого преступления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, заказчиком оказался один из руководителей ликвидационной комиссии другого коммерческого банка, а посредником - тренер по восточным единоборствам одного оздоровительно-спортивного клуба.

По предварительным данным, мотивом совершения преступления стали неприязненные отношения между банкирами на семейно-бытовой почве.

Заказчик и посредник были задержаны во время передачи ими 13 тыс. дол. «киллеру» за совершение убийства, которое было инсценировано сотрудниками ГУБОП.

Сейчас оба фигуранта преступления задержаны, следственным управлением Главного управления МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по ст. 15 (покушение на убийство) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.