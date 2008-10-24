Нашей Украине не понравились четыре тезиса Тимошенко

В партии "Народный Союз Наша Украина" не воспринимают четыре тезиса правительственного законопроекта о минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины.

Как сообщается на сайте НСНУ, об этом заявила журналистам народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и регуляторной политики Ксения ЛЯПИНА.

“Мы не воспринимаем четыре тезиса, предложенные в правительственном законопроекте “О минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику України”, - сказала она.

К.ЛЯПИНА отметила, что нельзя согласиться с уменьшением социальных стандартов. “Преодолевать финансовый кризис за счет бедных – антиконституционно и аморально”.

По ее словам, вторым неприемлемым тезисом в законопроекте являются “рейдерские схемы, которые предлагается применять к любому банку в Украине”.

Также НСНУ выступает против предоставления “несвойственных, неконституционных” полномочий Кабинету министров, непосредственно Министерству финансов.

По словам К.ЛЯПИНОЙ, также НСНУ не соглашается с ростом налогового груза.

Вместо этого, по словам депутата, "Народный Союз Наша Украина" предлагаем “несколько очень простых вещей, в частности, создание Стабилизационного фонда, увеличение финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что должно восстановить доверие к банковской системе”.

“Мы за то, чтобы спасать банки и получить кредит МВФ”, - сказала она.

При этом К.ЛЯПИНА отметила, что для этого “необходимо принять определенные процедуры”. По ее словам, эти процедуры должны быть “не рейдерские, а такие, которые дадут четкий ответ, как именно спасать банки”.

Как сообщал УНИАН, 22 октября в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "О минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины".