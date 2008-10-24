Медведев говорит, что Россия из передряги выскочит

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, ошибки США привели к глобальному экономическому кризису.

Об этом он сказал в своем видео-блоге, комментируя ситуацию с глобальным кризисом.

«Большинство стран столкнулись с тем, что грубые ошибки – ошибки, совершенные рядом государств (и, прежде всего, Америкой), – привели к серьезным проблемам. Удельный вес американского финансового рынка и его влияние на мировую экономику очень велики. Поэтому кризис, случившийся в США, рикошетом ударил по экономике практически всех стран», - сказал Д.МЕДЕВЕДЕВ.

По его мнению, если эти события случились бы 5-7 лет назад, то кризис затронул бы Россию в меньшей степени, но сейчас ситуация изменилась, так как РФ стала страной с открытой экономикой.

«Что происходит в мире? Резкое снижение доступности кредитов ведет к падению спроса, сжимаются сами рынки сбыта, сокращается использование производственных мощностей и идут увольнения работников, что вызывает новый виток уменьшения спроса. Приостанавливаются инвестиционные программы, откладываются планы расширения производств», - отметил Д.МЕДЕВЕДЕВ.

«Скажу откровенно: Россия в этот тяжелый круговорот еще не попала. И имеет возможности этого избежать. Обязана избежать», - подчеркнул он.

По словам Президента РФ, правительства и центральные банки ведущих стран мира сейчас многое делают для оздоровления ситуации, для обеспечения экономики необходимыми ресурсами.

Он отметил, что Россия тоже приняла ряд мер, которые должны восстановить в ближайшем будущем доверие в финансовом секторе и нормальный процесс кредитования. Кроме того, приняты решения, направленные на устойчивое функционирование розничной торговли, сельского хозяйства, строительства и машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, на поддержку малого предпринимательства. «Из-за падения глобального спроса и невозможности привлечения кредитов в прежнем объеме именно эти сферы требуют нашей первоочередной поддержки. Наши действия должны в значительной мере компенсировать названные отрицательные факторы», - сказал глава государства.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что золотовалютные резервы и Стабилизационный фонд создавались именно для таких сложных периодов, поэтому у России есть возможность избежать валютного, банковского или долгового кризиса, пройти через сегодняшние трудности, не потеряв созданного потенциала.