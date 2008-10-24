Россия “путем давления и шантажа” препятствует Украине - МИД

Российская Федерация “путем давления и шантажа” пытается лишить Украину права вынести на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций вопрос о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 23 октября с.г. орган Генеральной Ассамблеи ООН – Генеральный комитет - после острых дебатов отложил принятие рекомендации о включении в повестку дня нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

“Российская Федерация, используя рычаги влияния постоянного члена Совета Безопасности ООН, путем откровенного давления и шантажа пытается лишить государство-члена ООН права поставить важный для него вопрос в повестку дня ООН - наиболее представительной всемирной организации. Такие действия противоречат букве и духу Устава ООН, а также правилам процедуры Генеральной Ассамблеи», - подчеркивают в МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что неконструктивная позиция Российской Федерации идет вразрез подходам мирового сообщества в оценках природы Голодомора. “Это отображено, в частности, в единодушно принятой 23 октября 2008 года Европейским парламентом Резолюции по Голодомору 1932-1933 гг. в Украине. Этой Резолюцией Голодомор признан «ужасным преступлением против украинского народа» и «преступлением против человечества». В документе Европарламента также выражены соболезнования украинскому народу, который пострадал от Голодомора 1932-1933 гг. в Украине», - напоминает МИД Украины.

Работа по включению вопроса по Голодомору 1932-1933 гг. в Украине в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН продолжается.