Герман говорит, что система «Рада» не работает, потому что ее ломает БЮТ

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет о попытках депутатов от БЮТ сломать систему для голосования «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам сегодня.

«Мы знаем, что есть попытки и были попытки сломать систему. И у нас есть информация, что система «Рада» не работает», - сказала она.

А.ГЕРМАН отметила, что такое поведение является безответственным. В то же время, по ее словам, фракция Партии регионов не собирается применять силовые методы для разблокирования работы Верховной Рады.

«Мы не будем драться в парламенте и не собираемся устраивать здесь комедию. Мы пришли работать», - сказала она.