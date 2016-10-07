В МИД отреагировали на российское "обвинение" журналисту Сущенко

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины.

«Безосновательное задержание и надуманное, необоснованное обвинение украинского журналиста в шпионаже является очередным подтверждением политики РФ по усилению давления на Украину и незаконному преследованию граждан Украины», - сказано в комментарии.

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В МИД подчеркнули, что сознательное игнорирование призывов украинской стороны немедленно допустить к Сущенко украинского консула является продолжением целенаправленной политики Кремля в отношении циничного использования граждан Украины в политических целях и нарушение прав человека.

В украинском внешнеполитическом ведомстве требуют от Российской Федерации немедленно освободить Сущенко и всех других удерживаемых ею политических заключенных - граждан Украины.

МИД призвало международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию с целью скорейшего прекращения нарушений прав человека и преследований независимых журналистов.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

Все суды по делу Сущенко пройдут в закрытом режиме.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня заявил, что украинские дипломаты получили разрешение на посещение Сущенко в СИЗО на следующей неделе.