В МИД отреагировали на российское "обвинение" журналисту Сущенко
Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с объявлением ФСБ РФ официальное обвинение журналисту, собственному корреспонденту национального информационного агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины.
«Безосновательное задержание и надуманное, необоснованное обвинение украинского журналиста в шпионаже является очередным подтверждением политики РФ по усилению давления на Украину и незаконному преследованию граждан Украины», - сказано в комментарии.
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В МИД подчеркнули, что сознательное игнорирование призывов украинской стороны немедленно допустить к Сущенко украинского консула является продолжением целенаправленной политики Кремля в отношении циничного использования граждан Украины в политических целях и нарушение прав человека.
В украинском внешнеполитическом ведомстве требуют от Российской Федерации немедленно освободить Сущенко и всех других удерживаемых ею политических заключенных - граждан Украины.
МИД призвало международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию с целью скорейшего прекращения нарушений прав человека и преследований независимых журналистов.
Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".
Все суды по делу Сущенко пройдут в закрытом режиме.
Президент Украины Петр Порошенко сегодня заявил, что украинские дипломаты получили разрешение на посещение Сущенко в СИЗО на следующей неделе.