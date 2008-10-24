УНП призывает "Свободу" создать избирательный блок

Украинская народная партия призывает Всеукраинское объединение «Свобода» совместно работать над созданием единого правого блока на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом говорится в Обращении УНП относительно совместного участия правых партий в выборах, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В документе отмечается, что «на выборах в Верховную Раду правые украинские политические силы не имеют права на распыление».

«Опыт деятельности парламентов предыдущих двух созывов продемонстрировал, что без влияния на работу Верховной Рады представителей правых сил, корпоративные интересы олигархических проектов берут верх над национальными интересами Украины, а после агрессии Российской Федерации против Грузии это ставит под угрозу именно существование независимого суверенного украинского государства», - говорится в документе.

УНП констатирует, что «правые политические силы в Украине из года в год все больше размываются и ассимилируются в идеологически несовместимых политических проектах» - «именно так УНП расценивает, в частности, намерение Народного руха Украины войти в состав БЮТ и персональное вхождение отдельных представителей национально-демократического лагеря в Партию регионов».

Причиной того, что демократическая коалиция в Верховной Раде была «парализована», в Обращении названо «отсутствие общей идеологической платформы, то есть – разновекторность геополитических, экономических и гуманитарных ориентиров ее участников».

«В демократических странах мира глубокие социально-экономические кризисы всегда преодолевали правые, консервативные партии, которые совмещали в своей политике безусловную защиту национальных интересов и поддержку экономики. Поэтому в условиях кризиса, который все больше охватывает Украину, УНП обращается к ВО «Свобода» отложить сугубо партийные амбиции, отказаться от отдельных положений партийной программы (в частности, против интеграции Украины в НАТО, зафиксированное в программе «Свободы»), и совместно работать над созданием единого правого блока, который способен реализовать украинскую национальную идею», - подчеркивается в Обращении.