ГПУ вручила подозрение экс-министру юстиции Лавриновичу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"Сегодня, пока мы сейчас с вами общаемся, наши следователи вручают подозрение господину Лавриновичу. Он подозревается по 366-й и 191-й", - сказал Луценко.

В то же время, как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ, сегодня заместитель генпрокурора уведомил о подозрении в окончательной формулировке бывшего министра юстиции Лавриновичу.

В Генпрокуратуре напомнили, что департаментом специальных расследований ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хищения государственного имущества бывшими высокопоставленными чиновниками.

В частности, бывший министр юстиции подозревается в том, что в 2013 году, по предварительному сговору группой лиц, совершил растрату бюджетных средств в сумме более 1 млн долларов США в пользу иностранной юридической фирмы, с которой безосновательно, в нарушение действующего законодательства, был заключен договор на закупку Минюстом услуг по исследованию соблюдения принципов верховенства права и практики Европейского суда по правам человека по делу в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко.

В результате этих противоправных действий государству нанесен ущерб.

Действия Лавриновича квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время обвинительный акт в данном уголовном производстве будет направлен в суд.