Как помаранчевые будут контролировать власть

Как бывшие помаранчевые собираются контролировать правительство Януковича, кажется, теоретически уже решено: блок Тимошенко – извне, как оппозиция, “Наша Украина” – изнутри, как часть расширенной правящей коалиции. По крайней мере после того, как Президент Ющенко, по словам руководителя его Секретариата Рыбачука, отметил, что быть в коалиции – значит влиять на власть, а быть в оппозиции – это лишь критиковать ее, – судьбу пропрезидентского блока вроде бы можно считать решенной. Каким бы “интересным” ни был последующий переговорный процесс.

Следовательно, как именно будут осуществляться влияние на власть и ее контроль?

Законопроект о правительстве: отделить министра от депутатов Ярким примером “влияния” на правительство со стороны тех его членов, которые принадлежат к “Нашей Украине” и вошли в него по до сих пор несуществующей квоте НУ, можно считать проект закона о Кабинете министров. В целом анализировать его рановато, поскольку проект, невзирая на все заверения вице-премьера Табачника, еще сырой. Но вот одна уже якобы полностью согласованная норма, которую хорошо заметили СМИ, – является очень показательной.

Речь идет об исключительном праве премьер-министра и Президента инициировать отставку отдельных министров. Как объяснил господин Табачник, это для того, чтобы никто из депутатов не мог по своему усмотрению требовать отозвания кого-либо из правительственных чиновников и не отбирал у парламента лишнее время.

Да, действительно, в новой Конституции сказано, что Верховная Рада имеет право увольнять министров с их должностей, но не сказано, по чьей инициативе. Есть и незабвенные прецеденты. Яркий пример того, как трижды увольняли министров правительства Еханурова – без единого представления с его стороны, – еще, по-видимому, долго будет держаться в памяти народной.

Следовательно, нынешняя новелла, предлагаемая в законопроекте о Кабмине, просто противоречит Конституции.

Но, кроме сугубо формального несоответствия, она имеет еще и такой изъян, как содержательное противоречие принципу коалиционирования.

В частности (и это, между прочим, предусмотрено регламентом ВР), отозвать своих министров из правительства могут изъявить желание определенные фракции коалиции. И то, что их требование не обязательно должно быть по вкусу премьеру, – как, скажем, не обязательно должна нравиться Президенту кандидатура премьера, которую он подает парламенту, – это и есть определенная форма влияния части коалиции на деятельность правительства.

Кроме того, если часть коалиции видит, что какой-то министр (даже не по ее квоте) не “тянет” работу или тянет ее куда-то в не предусмотренную общими целями и программами сторону, – нет ничего крамольного в том, чтобы эта фракция предложила рассмотреть его персональный вопрос в Верховной Раде, публично. Ведь так много сказано об ответственности министров перед парламентом и обществом. И совсем необязательно разваливать из-за одного человека целую коалицию, о стабильности которой также столько заботились...

Это как раз тот случай, когда в новой Конституции логика налицо.

Но в том и парадокс, что этого при обсуждении законопроекта на заседании Кабмина не заметили члены именно той фракции, у которой особое задание - “влиять” на политику не очень родного ей правительства именно своим участием в коалиции.

Почему это произошло? Ну, здесь можно кивнуть и на предложенные в проекте социальные гарантии для министров, о которых обязательно, по-видимому, вспомнит оппозиция. Дешевая – в сравнении с последствиями – приманка, но действует. Но не она сама. Просто началось очередное перекрашивание политиков.

Бюджетный процесс: с Азаровым все порешали? Законопроект предлагает монополизм Кабмина в вопросе бюджета. Мол, инициировать изменения в главную смету страны может лишь правительство, а не депутаты. Это уже прямое посягательство на конституционное право законодательной инициативы народных избранников, которые и без того лишены свободы выбора из-за императивного мандата.

Действительно, еще правительство Еханурова жаловалось на то, что Верховная Рада по собственной инициативе “набросала” перед выборами столько популистских законов, затрагивающих бюджет, что для них никакого бюджета не хватит. Но, с другой стороны, когда-то помаранчевые очень кичились тем, что вопреки правительству и благодаря бюджетному комитету, то есть исключительно депутатам, принимали предыдущие бюджеты.

Да и вообще предложенный метод – это лечение головной боли путем отрубания головы. Как и в случае с отставками.

Но и здесь помаранчевые министры, а с ними и присутствующие депутаты от “Нашей Украины” промолчали или не смогли оказать сопротивление. Что же получается: безработный и безмандатный Пинзенык с Азаровым за текущий и будущий бюджет дерется, а старые-новые правительственные чиновники уже все свои вопросы с новым-старым министром финансов “порешали” и не нуждаются во “вмешательстве со стороны”, хоть бы и от родной фракции в парламенте?

Ну, если Президент имел в виду именно такое “влияние” “Нашей Украины” на правительство, – то, конечно, позже не должен удивляться, когда после принятия закона без согласия этой фракции, но по представлению премьера “нашеукраинцев” выбросят по одному из состава Кабмина. А фракция между тем будет продолжать делать вид что ей необходимо “влияние” на правительство изнутри. Ну а относительно бюджета... Будут ли перепадать “любим друзям” крошки от “донов”, или нет, – это уже их личные проблемы

Послание Президента: кто кого посылает? По-видимому, также с целью “влиять” на правительство Президент Ющенко, побеседовав со своими рулевыми блока и не усмотрев в них пользы, – выдал указ о подготовке внеочередного послания к парламенту. Послание будет о национальной безопасности и стратегии, но снова о проблемах новой системы власти. При этом Ющенко логично решил воспользоваться остатками своих полномочий, то есть действовать как глава СНБО. Поэтому и поручение, точнее – нет, указ, потому что поручения больше не действуют, – выдал в адрес и.о. секретаря СНБО господина Горбулина. Бегло тем самым Президент подтвердил, что по крайней мере до декабря (время действия данного указа) никто другой на эту должность назначен не будет.

Но в указе есть задание и для правительства: предоставить информацию обо всем, что фактически касается программы его деятельности.

Возможно, Ющенко хочет проверить, не пишет ли Кабмин каких-то тайных программ, потому что “черновики” и “заметки”, которые ,якобы ошибочно, раздали недавно журналистам в Кабмине, не могли его не обеспокоить.

А возможно, Президент просто намеревается подготовленным на базе этих материалов текстом от господина Горбулина внести свою ключевую малую толику в текст будущей правительственной программы, да и, конечно, в аналогичное коалиционное соглашение, которое в настоящее время вроде бы взаимно согласовываются. Плюс еще как можно на дольше затормозить одобрение правительственной программы в парламенте.

Потому что хотя Табачник и твердит, что правительству не нужен годовой иммунитет, поскольку при условиях коалиции ни один иммунитет при ее распаде не спасет Кабмин, – но действующая конституционная норма на практике будет сильнее этого чистосердечного тезиса гуманитарного вице-премьера. Да и упомянутые выше новеллы закона о Кабмине совсем не свидетельствуют о том, что правительство готовится и дальше “либеральничать” с коалицией, которая нужная ему лишь для старта, внешнего имиджа и остальных сугубо гуманитарных вещей...

С практической же точки зрения, послания Президента к парламенту хотя бы юридически сильнее недавно подписанного Универсала, потому что, в отличие от последнего, упоминаются в Конституции. Правда, никаких установок о его нормативном характере для правительства или правительственной программы. Поэтому силу – если господин Горбулин действительно подготовит хороший документ, – послание будет иметь политическую. Но не более. Никаких контрольных функций с этой стороны не предусмотрено, как, безусловно, и механизмов.

Ну, и если к посланию прибавятся какие-то законопроекты, на них также имеет право Президент и они будут одобрены Верховной Радой, а затем не будут выполняться, – то когда-то Ющенко сможет сказать народу какие-то слова по этому поводу...

Оппозиция: пиар, который не терпит пауз Теперь стоит посмотреть, как начала контролировать новую власть оппозиция в лице БЮТ.

С “трех мифов” в отрасли социально-экономической политики и соблюдения Универсала командой Януковича госпожа Тимошенко начала было вести достаточно содержательный разговор. Но ее же выдумка о “неконституционности” этого Кабмина из-за до сих пор неликвидированного совместительства министров затмила в информационном просторанстве намного более важные вещи.

А поскольку госпожу Тимошенко в сфере пиара никто не может упрекнуть неопытностью, то, по-видимому, это с ее стороны было хорошо продумано. Может, не хочет слишком наступать на мозоли коалиции, чтобы получить свой, а не чужой, то есть более комфортный закон об оппозиции? И все же своего вице-спикера, для чего также нужны голоса из большинства?

Ну а дальше был уже сплошной, хотя несколько устаревший, “грозный” тон относительно “настоящей оппозиции”, которая не позволит кланам скрыть ни одной мелочи в их дерибане, но о самих деталях – ничего. Ну, возможно, законы пиара нуждаются в очередной паузе. Но события, к сожалению, разворачиваются намного быстрее, чем требует сам политический театр, и детали теряются...

Антикризисная коалиция: а причем здесь Мороз с Ющенко? В частности, одной из таких важных, хотя малозаметных со стороны деталей, стало одно из решений ныне действующей Антикризисной коалиции о внутренней самоорганизации.

Каким-то чудом сопредседателем коалиции стал не только премьер-министр Виктор Янукович, – что полностью отвечает сути правящей коалиции, но и спикер Александр Мороз.

А это уже абсолютно не соответсвует никаким принципам, поскольку председатель ВР, как известно, нравится это кому-то или нет, – представляет всю Верховную Раду, включительно с оппозицией, и к коалиции не может иметь никакого официального отношения. Тем более, что сам Мороз давно сложил полномочия лидера одной из фракций и даже оправдывал свое незнакомство с меморандумом о расширении коалиции именно этим обстоятельством.

Так что новая “должность” Мороза должна обеспокоить оппозицию, прежде всего поскольку такая форма медленной узурпации коалицией целого парламента может далеко завести. Коалиция, узурпируя через сопредседательство Мороза весь парламент, сама постепенно становится узурпируемой правительством...

Впрочем, есть здесь еще одна штука. Лидер “Нашей Украины” Роман Бессмертный уже напоминал, что, по парафируемому проекту соглашения НУ и ПР, сопредседателем правящей коалиции должен стать... президент Ющенко. И это не новость: такое же предложение, кажется, было заложено еще в коалиционное соглашение первой, “демократической” коалиции...

И тогда, и сейчас это есть полная бессмыслица, поскольку Президент вообще не может иметь отношения к парламентским или правительственным политическим структурам, – о чем уже не только говорено-переговорено, но и на практике неоднократно подтверждено.

В настоящее время же “прецедент” со спикером вроде бы дает возможность войти в сопредседательство “коалицией национального единства” и главе государства...

Нет, мир, по-видимому, от этого и не вздрогнет, и не засмеется, – ему, миру, уже безразлично от наших профанаций.

Но сопредседательство в парламентской коалиции Президента – а это тоже обязательно будет обставлено как вроде бы способ “влияния на власть”, – является уже шагом к настоящему тоталитаризму. Поскольку созданный таким образом “совет коалиции” станет полным соответствием бывшего политбюро КПСС.

Конституционная реформа: кто будет избирать Президента? Смешно и гадко будет лишь от того, если такой способ “влияния на власть” после полной ее сдачи, Президент и его команда позже будут использовать для того, чтобы, подобно Кучме, попробовать методами продолжения “конституционной реформы” переиграть ситуацию и “возглавить процесс”. Это когда будет идти речь об очередном изменении в Конституцию – избрании Президента парламентом. Для чего “Наша Украина”, похоже, уже готовится “слить” все свои теперешние голоса.

Понятно, что, таким образом окончательно спрятавшись от контроля народа и одновременно закрыв путь для других претендентов, Ющенко ничего не переиграет в свою пользу. Разве что, как тот же Кучма, выиграет сохранение своих капиталов. А может, и нет.

Такая же перспектива и в Юли – если она и дальше так будет выдавать “правду о власти”, как делала и делает это относительно прежних партнеров. И если будет относиться к Конституции исключительно ситуативно, как до сих пор.

Ирина Погорелова