Ехануров придумал, как без жертв Ющенко и Тимошенко угодить

В рамках осуществления мероприятий по преодолению последствий экономического кризиса в Министерстве обороны Украины прекратили прием работников на вакантные должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.

«После заседания правительства я провел совещание, на котором были проанализированы все имеющиеся вакантные должности в Минобороны. Отныне военное ведомство больше не принимает на работу сотрудников, хотя вакантных должностей есть достаточно много», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. Он добавил, что речь идет именно о такой форме сокращения.

Вместе с тем, Ю.ЕХАНУРОВ сообщил о планах ликвидировать одно из структурных подразделений Министерства обороны.

«Таким образом, мы выйдем на те показатели (20% сокращение аппарата органов государственной власти - УНИАН), о которых говорил Президент и определило правительство», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.