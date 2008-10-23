Регионалы обвиняют Тимошенко в попытке «экономического мародерства»

Антикризисная программа Кабинета министров носит лоббистский характер и приведет к «экономическому мародерству», заявила в интервью журналистам народный депутат Ирина АКИМОВА (Партия регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, «это программа, которая носит лоббистский характер, это программа, которая отражает намерение правительства ввести экономическую диктатуру и заниматься экономическим мародерством, это программа, которая не только не уменьшает финансово-экономические риски, а в отдельных случаях может способствовать их увеличению».

И.АКИМОВА подчеркнула, что это программа «государственного рейдерства в банковском секторе».

По ее словам, в программе как механизм рекапитализации представляется возможность инициирования насильственной национализации банков, частичной или полной, по инициативе правительства. По ее словам, при этом нарушаются права частных собственников.

Она подчеркнула, что программой предусмотрено право для государства покупать акции, которые имеют право голоса, что противоречит международным нормам.

По ее словам, поскольку критерии проблемных банков не определены в законодательстве, то в такой ситуации по сути можно будет применять этот механизм к любому банку.

И.АКИМОВА считает, что это «программа затягивания веревки на шее украинского населения», поскольку правительство будет устанавливать все социальные выплаты без решений парламента, без бюджетного процесса.

По ее словам, правительство планирует на два года перенести введение нормы о доведении уровня минимальной зарплаты до минимального прожиточного уровня.

И.АКИМОВА подчеркнула, что программа правительства – «это программа роста налогового бремени и грубого вмешательства в управление налоговой системой».

По ее словам, повышение акцизов на бензин, в частности, приведет к повышению цен на него для потребителей.

Она подчеркнула, что правительство хочет без Верховной Рады изменять налоговые ставки, что может привести к противоречию с обязательствами Украины при вхождении в ВТО.

И.АКИМОВА назвала программу правительства «программой государственного мародерства и экономической диктатуры». По ее словам, Кабмин намерен в обход бюджетного процесса финансировать капитальные затраты. По ее мнению, это связано и с желанием правительства «получить деньги на свою политическую кампанию».

«Эта программа приведет к полному развалу сектора жилищно-коммунального хозяйства, и при этом ответственность будет переложена с центральной власти на местную», - сказала И.АКИМОВА.