Мельниченко «созрел»: ГПУ получит оригиналы пленок

Бывший охранник экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО готов передать в ноябре оригиналы своих аудиозаписей для быстрейшего проведения экспертизы на подлинность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Я уже даже пошел на тот шаг, который не выставляет категорические требования о том, что передача (записей – УНИАН), – только агентам ФБР и только на территории США. Это может быть и территория украинского посольства», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, экспертиза будет проводиться как на территории США, так и на территории Европы теми экспертами, которых определил Совет Европы. В частности, это будут эксперты как минимум из трех стран, с которыми уже есть окончательная договоренность со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

«Надо предпринять шаги, чтобы не были уничтожены оригиналы, и в этом мы с Генпрокуратурой нашли общий язык. Задержки с проведением экспертизы со стороны Генпрокуратуры нет», - сказал он.

В то же время Н.МЕЛЬНИЧЕНКО настаивает на том, чтобы экспертиза была «как можно скорее сделана, чтобы те люди, у которых руки в крови, это я говорю в первую очередь о ЛИТВИНЕ, чтобы они не успели получить парламентский иммунитет (если попадут в Верховную Раду в случае проведения досрочных парламентских выборов – УНИАН). И чтобы они не играли решающую роль и не могли влиять на принятые Генпрокуратурой решения».

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО уточнил, что «готов передать оригиналы записей от 3 июля 2000 года, где Л.КУЧМА советуется с главой своей администрации В.ЛИТВИНЫМ и спрашивает: «Может, на Гонгадзе в прокуратуру подать, чтобы прокуратура разбиралась?». На что В.ЛИТВИН советует Л.КУЧМЕ: «Нет, надо передать это дело Кравченко, пусть «орлы Кравченко» им займутся».

При этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО уточнил, что на этом фрагменте записи содержатся «другие приказы, которые Л.КУЧМА в этот день давал Кравченко и ДЕРКАЧУ».

«Эту запись я собираюсь передать для проведения экспертизы в ближайшее время, и я надеюсь, что эта передача, как обещал МЕДВЕДЬКО (нынешний генпрокурор), произойдет в середине ноября», - заметил он.

В то же время Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что экспертиза должна быть сделана «максимально на протяжении двух месяцев».

Вместе с тем, он добавил, что будет настаивать на том, «чтобы сразу после проведения экспертизы в отношении тех лиц, на которых я давал показания, а именно – КУЧМУ и ЛИТВИНА - были возбуждены уголовные дела».

Также Н.МЕЛЬНИЧЕНКО будет настаивать на том, чтобы во время передачи записей присутствовали представители средств массовой информации. «Чтобы люди видели, как происходит сам процесс передачи, чтобы сделать невозможной какие-то спекуляции с любой стороны», - объяснил он.