Порошенко принял верительные грамоты у послов четырех государств (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Порошенко поздравил посла Швеции Хагстрёма с началом его миссии в Украине, отметив его опыт работы на европейском направлении. Президент поблагодарил правительство Швеции за солидарность с Украиной в противодействии российской агрессии, в частности за усилия по укреплению единства ЕС в вопросе санкций в отношении России. Отдельно отмечена значительная помощь, которую правительство Швеции оказывает Украине в поддержку реформ.

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В ходе беседы с послом Норвегии президент поблагодарил народ и правительство этой страны за солидарность с народом Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность. Стороны обсудили важность продолжения политики санкций по отношению к стране-агрессору и сохранения единой солидарной позиции с Украиной. Глава государства отметил значительный потенциал двусторонних экономических отношений, в частности в энергетической и агропромышленной сферах, а также в направлении телекоммуникационной и информационной технологий.

Глава государства выразил благодарность правительству Норвегии за поддержку гуманитарных проектов в Украине, прежде всего направленных на помощь внутренне перемещенным лицам из Донбасса. Также обсудили подготовку первого в истории двусторонних отношений официального визита президента Украины в Королевство Норвегия.

С послом Беларуси глава государства обсудил вопросы активизации двусторонних торгово-экономических отношений. В первую очередь, расширения сотрудничества в машиностроении, агропромышленном комплексе, транспортной сфере и энергетике. Стороны отметили важность проведения очередного заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии в октябре 2016 года в Минске.

Отдельное внимание было уделено вопросу организации совместных культурных мероприятий по случаю 345-летия автора первой Конституции Украины гетмана Пилипа Орлика, который родился на территории современной Минской области.

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В ходе беседы с новоназначенным послом Кувейта президент подчеркнул, что Кувейт является важным партнером Украины в регионе Персидского залива. Отмечена обоюдная заинтересованность в активизации политического диалога, в углублении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«Украина является перспективным рынком европейского континента. Убежден, что кувейтские инвесторы найдут у нас много возможностей для эффективной деятельности», - отметил глава Украинского государства.

В свою очередь посол Кувейта подтвердил неизменность позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.