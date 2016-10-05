Президент и СБУ должны заняться санкционным списком и пропагандистами Кремля - нардеп

Об этом заявил на заседании комитета его представитель, народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Левус, сообщили в пресс-службе НФ, Передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю без логических объяснений недоработок СБУ в вопросах информационного пространства нет смысла поднимать для них расходы в бюджете 2017 года. Эта работа, если сравнивать с 2014-2015 годами, является абсолютно запущеной", - заявил Левус.

"Второе, я с упоением читал, что сейчас Правительство хочет наложить санкции на Авиалинии Якутии. Это очень правильное, актуальное решение, но все-таки наш комитет является профильным в вопросах санкций, он должен рассмотреть санкционный список. Есть подготовленное ​​сейчас постановление по санкционному списку, где Госдеп и Министерство финансов США будет проводить сверку с тем, что попало под санкции у них, и не попало в Украине. А не попало уже по первой сверке 70%, это и Бабаков, и "Альфа-банк" и очень много других российских компаний", - отметил Левус.

Народный депутат "Народного фронта" выразил мнение, что вопросом санкционного списка должен активно заняться президент.

"По Бабакову еще правительством Яценюка в 2014 году было принято решение, было решение СНБО, но указа по этому гражданину нет, и именно поэтому он сегодня заходит на облэнерго Украины. Мы даем ему, как народному депутату Госдумы, что голосовал за аннексию Крыма, украинскую энергетику. За это должен кто-то понести наказание", - заявил Левус.

В свою очередь председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский дал поручение секретариату подготовить заседание по поднятым Левусом вопросам.

"Мы приглашаем СБУ, чтобы те в закрытом режиме доложили нам о положении вещей, которые там происходят, потому что это уже выходит за всякие рамки", - заявил Пашинский.

"Господин Герасимов (народный депутат БПП, представитель президента в Верховной Раде. - Ред.), хочу обратить внимание Администрации Президента, есть какие-то рамки", - отметил председатель комитета по нацбезопасности.

Сергей Пашинский сообщил, что по просьбе многих депутатов следующее заседание комитета будет посвящено подготовке армии к зиме и материальному положению Минобороны - питание, форма, и тому подобное.

"Поэтому настраиваемся, что следующий комитет будет не час-два, а три часа работы... Кроме того секретариат должен подготовить обращение к Василию Сергеевичу (Грицаку - ред.), чтобы мы договорились о времени и месте доклада и услышали, как он все себе представляет", - резюмировал Пашинский.