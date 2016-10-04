Шпион, выйди вон

Российская пропаганда нацелена на то, чтобы создать у своих граждан безусловный рефлекс: Кремль прав, Кремль несёт людям правду, все, кто против Кремля – лжецы и враги. Для достижения этой цели активно используются определения «свобода слова» и «разные точки зрения». Под этой маркой в зомби превращают не только своих граждан, но и жителей стран Запада. Многие государства, в том числе и Украина, были вынуждены прибегнуть к запретительным мерам и отключить российское ТВ. Это вызвало бурю возмущения у российских официальных лиц: дескать, наших журналистов лишают права показать «альтернативу». И не беда, что эти журналисты прибыли в обозе оккупационной армии. Это же «вторая точка» зрения – с «честными» глазами переименовывать российских солдат в «вежливых людей», попадаться с ПЗРК рядом с украинскими аэродромами или выдумывать «распятого мальчика» и его подругу, «изнасилованную сирийскими мигрантами русскую девочку Лизу». Акцент всегда делался на том, что журналист – это человек, выполняющий особую работу, «объективная» подача информации которого может нравиться не всем.

30 сентября в Москве решили переступить через свои же установки. В этот день был задержан, а, впоследствии, арестован корреспондент Укринформа Роман Сущенко, который много лет работает в Париже, и прилетел в Москву по личным делам. Через несколько часов пребывания на российской земле выяснилось: он «собирал секретную информацию о российской армии и нацгвардии». ФСБ возбудило уголовное дело по статье «шпионаж» - это от десяти до двадцати лет тюрьмы.

Очевидно, великой стране, снова и снова встающей с колен, чтобы чувствовать себя «полноценным» членом международного сообщества, нужно постоянно у кого-то что-то воровать, кого-то бомбить или арестовывать.

Арест в Кремле назвали «обычной работой спецслужб», а для МИД РФ он «не журналист, так как у него нет местной аккредитации». То, что Сущенко в профессии многие годы, никого не интересует. Маховик запущен. Если стоит задача сделать из человека преступника, можно не сомневаться, российские спецслужбы справятся. Сбоев эта фабрика еще не давала. Неслучайно с момента задержания к Роману никого не пускают. Задержанного гражданина Украины не может посетить ни его адвокат, ни консул Украины.

Россия далеко не первая страна, обвиняющая журналистов в шпионаже. Обычно этим злоупотребляют диктаторские режимы третьего мира. Обосновать это несложно – у репортеров часто с собой набор «шпионской техники»: диктофон и камера, а еще и вопросы задают. Наверняка тайну хотят военную выведать!

Арест украинского журналиста – это общий тренд на обострение ситуации с Западом и ее «сателлитом» Украиной.

Но, если человек шпион, зачем его пускать на территорию РФ? Завернули бы в аэропорту назад в «Гейропу», пусть себе там издалека ненавидит Россию. Однако сделано все с точностью наоборот. Планомерно из журналиста делают преступника, понимая, что шумиха будет только возрастать, и различные международные организации будут всё более и более «обеспокоены». По опыту украинских политзаложников России, это мало кому помогает, и большинство из них так и отбывают свои большие сроки. Обменять смогли далеко не всех.

Очевидно, великой стране, снова и снова встающей с колен, чтобы чувствовать себя «полноценным» членом международного сообщества, нужно постоянно у кого-то что-то воровать, кого-то бомбить или арестовывать.

Так что арест украинского журналиста – это общий тренд на обострение ситуации с Западом и ее «сателлитом» Украиной. Пусть знают все, как медлить с особым статусом Донбасса на кремлевских условиях или не давать спокойно бомбить восточный Алеппо.

История Сущенко очередной раз показала: абсолютно любой гражданин Украины может быть привлечен к уголовной ответственности на территории России. Статьей уголовного кодекса для этого более, чем достаточно. Кроме шпионажа есть еще терроризм, экстремизм, оскорбление чувств верующих и другие.

Так что теперь у Кремля появился новый заложник.

#FreeSushchenko

Роман Цимбалюк, Москва