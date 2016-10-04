Журналист назвал возможную дату отложенного саммита Украина-ЕС

Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Саммит ЕС-Украина в Брюсселе, скорее всего, состоится в конце ноября, возможно, 24-го", - написал он.

the EU-#Ukraine summit in Brussels is likely to take place at the end of November, possibly on the 24th. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 4, 2016

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что саммит Украина-ЕС состоится в конце октября или в ноябре.

Как сообщал УНИАН, 18-й Саммит Украина-ЕС, проведение которого было запланировано на 19 мая в Брюсселе, был перенесен на сентябрь этого года.

По данным ряда СМИ, Саммит Украина-ЕС может состояться в октябре-ноябре. Его проведение будет зависеть от договоренностей по безвизовому режиму.