В Евросоюзе новые санкции против РФ "большого энтузиазма" не вызовут, нужно сохранить действующие - МИД Литвы

Такое мнение он высказал сегодня в Брюсселе во время конференции, посвященной инициативе «Восточное партнерство», передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПутин требует от США компенсировать потери РФ от санкций взамен на утилизацию плутония

"Кто-то говорит, давайте добавим больше санкций. Но большого энтузиазма это не вызовет. Поэтому давайте удержим то, что у нас есть. Мы должны быть последовательными, и мы должны понять, кто именно должен проявить инициативу что-то изменить", - сказал Линкявичюс.

Глава литовского МИД отметил, что санкции являются единственным инструментом, который использует ЕС.

"Если мы отойдем от них, это будет означать, что мы отступаем. И это не лучшее решение... Важно быть едиными, консолидированными, что мы пока что могли сделать - мы были способны принимать решения, что не всегда было легко, и я надеюсь, что мы сможем это делать и в будущем", - подчеркнул он.

При этом Линкявичюс считает, что это не ЕС должен нормализовать отношения с Россией, а Россия должна нормализовать отношения с Европой.