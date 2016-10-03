Суд разрешил спецрасследование против советника Путина Глазьева

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

"Следственный судья Печерского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования по уголовному производству по подозрению советника президента Российской Федерации Глазьева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110; ч. 2 ст. 28, ст. 436; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что Глазьев в феврале-марте 2014 года, будучи советником президента Российской Федерации, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в том числе принял участие в организации захвата Верховного Совета АР Крым, Одесского и Харьковского областных советов. Кроме того, в июне 2014 года Глазьев публично призвал к агрессивной войне против Украины путем применения Вооруженных сил РФ.

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Глазьев объявлен в государственный розыск, судом предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

После проведения необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительный акт в отношении Глазьева будет передан в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение).

В прокуратуре заявили, что за совершение инкриминируемых Глазьеву особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Печерский райсуд Киева предоставил разрешение военной прокуратуре на осуществление специального расследования в отношении заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, которые подозреваются в совершении преступлений против Украины.