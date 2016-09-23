Печерский суд разрешил заочное осуждение двоих замов Шойгу: прокуратура проведет спецрасследование

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, соответствующее ходатайство суд удовлетворил 22 и 23 сентября в отношении заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, которые подозреваются в совершении преступлений против Украины.

Читайте такжеПорошенко поручил Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму в оккупированном Крыму

Уточняется, что речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что Булгаков и Панков в феврале-марте 2014 года, действуя по предварительному сговору с другими представителями власти РФ, совершившими умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, подстрекали украинских военнослужащих к совершению государственной измены и способствовали ведению агрессивной войны против Украины. Подозреваемые объявлены в государственный розыск, судом дано разрешение на их задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении ГПУ.

В прокуратуре отмечают, что уголовные преступления, инкриминируемые Булгакову и Панкову, являются особенно тяжелыми преступлениями против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Читайте такжеВ России заявили о возбуждении очередного дела против Украины за "геноцид" жителей "ДНР"

Для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков. В частности, дела возбуждены в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командующего Сухопутными войсками Украины Анатолия Пушнякова, бывшего командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

8 августа 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях. Все 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится ходатайство в суд об их задержании.

Подозрения выписано, в частности, советнику президента РФ Сергею Глазьеву, министру обороны РФ Сергею Шойгу, заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимову и другим.