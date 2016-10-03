Опубликовано видео задержания за "шпионаж" украинского журналиста в Москве

Соответствующая видеозапись появилась на YouTube-канале.

Как видно на опубликованных кадрах, мужчина не оказывал сопротивления.

Как сообщал УНИАН, об аресте в Москве по обвинению в «шпионаже» украинского журналиста стало известно вечером 2 октября благодаря общественному движению «Открытая Россия».

«Укринформ» и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите Сущенко с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл в СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным.

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«Укринформ» обратился с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту коллеги, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств содействовать освобождению Сущенко.

По словам российской правозащитницы, члена общественной наблюдательной комиссии в Москве Зои Световой, Сущенко находится в СИЗО "Лефортово" в полной изоляции.