Опубликовано видео задержания за "шпионаж" украинского журналиста в Москве
Обнародовано видео задержания в Москве журналиста украинского издания "Укринформ" Романа Сущенко.
Соответствующая видеозапись появилась на YouTube-канале.
Как видно на опубликованных кадрах, мужчина не оказывал сопротивления.
Как сообщал УНИАН, об аресте в Москве по обвинению в «шпионаже» украинского журналиста стало известно вечером 2 октября благодаря общественному движению «Открытая Россия».
«Укринформ» и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите Сущенко с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл в СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным.
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«Укринформ» обратился с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту коллеги, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств содействовать освобождению Сущенко.
По словам российской правозащитницы, члена общественной наблюдательной комиссии в Москве Зои Световой, Сущенко находится в СИЗО "Лефортово" в полной изоляции.