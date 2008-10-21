Яценюк отменил визит в Крым

Запланированный на сегодня визит председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА в Крым не состоится.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Верховной Рады Крыма.

«ЯЦЕНЮКА не будет (в Крыму - УНИАН), празднование Конституции АРК пройдет на уровне Крыма», - сказано в сообщении.

Накануне пресс-центр парламента автономии сообщал, что на 21 октября планируется рабочий визит А.ЯЦЕНЮКА в Крым. Ожидалось, что украинский спикер примет участие в торжественном собрании по случаю 10-летней годовщины Конституции Автономной Республики Крым.

Поздравление А.ЯЦЕНЮКА с Днем Конституции АРК размещено сегодня на официальном сайте ВР Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром А.ЯЦЕНЮК открыл пленарное заседание парламента Украины.