Внимание: близится минута вдохновения

С наибольшей вероятностью вдохновение приходит к человеку в 22:04, сообщает британская газета The Daily Telegraph. Об этом стало известно благодаря опросу 1436 человек, проведенному сетью отелей Crowne Plaza. Самым бесполезным временем суток было признано 16:33. Вообще говоря, 92 процентов опрошенных заявили, что после полудня совершенно не ощущают вдохновения.

Среди других установленных особенностей этого явления оказались следующие. Душ позволяет найти вдохновение около 44 процентам опрошенных. В поисках него почти четверть людей засиживается за полночь.

Как оказалось, однако, найти вдохновение - это еще не все. Более 58 процентов опрошенных забывают свои лучшие идеи потому, что не записывает их. При этом женщины оказались несколько успешнее мужчин в этом вопросе: они лучше запоминают свои "гениальные" мысли без записи.

Лента.ру